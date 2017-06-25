Сокирский выполнил норматив для участия на ЧМ-2017

На открытом чемпионате Московской области по легкой атлетике в Жуковском Алексей Сокирский одержал победу, в лучшей попытке отправив снаряд на 76,23 метра, что выше норматива Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для выступления на чемпионате мира в Лондоне (76 метров), сообщает Rusathletics.com. Напомним, что Алексей — один из немногих российских атлетов, получивших от IAAF разрешение выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

Чемпионат мира 2017 года пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.