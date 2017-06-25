Иванов: на ЧМ по тхэквондо в Южной Корее выступит оптимальный состав россиян

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал, что благодаря сбору в Иркутске команда адаптировалась к предстоящим условиям на чемпионате мира в Муджу.



«Основным фактором при выборе места сбора стали частично сходные климатические условия, но основное – это часовой пояс, разница Муджу с Иркутском всего один час. Все, на кого мы рассчитали, сейчас на сборах, первые номера сборной готовятся выступать, вторые номера были на сборе в качестве спарринг-партнёров. В том числе и серебряный призёр Олимпиады Алексей Денисенко.



Вообще отмечу, что мы на этом чемпионате мира впервые выступаем без олимпийцев. Анастасия Барышникова, бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне, находится пока в раздумьях, она взяла паузу — вышла замуж и в этом году должна уже, наверное, определиться, будет ли она дальше выступать или всё-таки семейная жизнь для неё важнее. Алексей Денисенко проходит определённую реабилитацию после Олимпиады в Рио — и подготовку такую полноценную не проходил, и не отбирался на чемпионат мира, хотя тоже присутствовал на сборах в Иркутске. И Альбер Гаун — ему не так давно сделали операцию, ничего сложного, рабочий момент. Но пока он также взял перерыв. А вообще на данный момент все в строю, и я могу сказать про тех, кто будет выступать в Южной Корее: это тот оптимальный состав, который мы имеем», — отметил Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никой Песчинской.