Храмцов обеспечил медаль ЧМ по тхэквондо, выйдя в полуфинал категории до 74 кг

Россиянин Максим Храмцов пробился в полуфинал весовой категории до 74 кг на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в Южной Корее. По пути к полуфиналу Максим одержал победы над Хорхе Гонсалесом из Андорры (10:0), испанцем Даниэлем Квесадой Барреру (23:8) и южнокорейцем Хун Кимом (27:5). За выход в финал он поспорит с иранцем Масудом Хаджизаварехом.



Россиянка Светлана Игуменова в 1/16 финала категории до 49 кг уступила китаянке Венрен Юнтао — 5:14.



Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу (Южная Корея)

Мужчины. Весовая категория до 74 кг. 1/4 финала



Максим Храмцов (Россия) — Хун Ким (Южная Корея) — 27:5.



Женщины. Весовая категория до 49 кг. 1/16 финала



Светлана Игуменова (Россия) — Венрен Юнтао (Китай) — 5:14.