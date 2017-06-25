Российские «художницы» выиграли все личные соревнования на этапе Гран-при

Российские художественные гимнастки одержали победы во всех личных соревнованиях на этапе Гран-при в Израиле. Арина Аверина выиграла личное многоборье и упражнения с лентами, Юлия Бравикова — упражнения с обручем и булавами, а Лина Аверина победила в упражнениях мячом. Также россиянки победили в групповых упражнениях с пятью обручами и тремя лентами и двумя скакалками.



Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Холон, Израиль

Личное многоборье



1. Арина Аверина (Россия) – 74,050.

2. Дина Аверина (Россия) – 73,500,

3. Юлия Бравикова (Россия) – 73,250.



Обруч



1. Юлия Бравикова (Россия) – 19,000.

2. Виктория Филановски (Израиль) – 17,450.

3. Ксения Мустафаева (Франция) – 17,450.

6. Дина Аверина (Россия) – 15,600.



Мяч



1. Дина Аверина (Россия) – 19,100,

2. Арина Аверина (Россия) – 18,900,

3. Ксения Мустафаева (Франция) – 17,250.



Булавы



1. Юлия Бравикова (Россия) – 19,000,

2. Дина Аверина (Россия) – 18,600,

3. Виктория Филановски (Израиль) – 18,200.



Лента



1. Арина Аверина (Россия) – 18,300,

2. Виктория Филановски (Израиль) – 17,950,

3. Юлия Бравикова (Россия) – 16,350.



Группы. Многоборье



1. Беларусь – 35,550.

2. Россия – 33,600.

3. Греция – 32,000.



Пять обручей



1. Россия – 18,300.

2. Беларусь – 17,750.

3. Греция – 16,500.



Три мяча и две скакалки



1. Россия – 18,950.

2. Беларусь – 17,950.

3. Венгрия – 16,700.