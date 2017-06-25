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Российские «художницы» выиграли все личные соревнования на этапе Гран-при

25 июня 2017, воскресенье. 13:57. Другие

Российские художественные гимнастки одержали победы во всех личных соревнованиях на этапе Гран-при в Израиле. Арина Аверина выиграла личное многоборье и упражнения с лентами, Юлия Бравикова — упражнения с обручем и булавами, а Лина Аверина победила в упражнениях мячом. Также россиянки победили в групповых упражнениях с пятью обручами и тремя лентами и двумя скакалками.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Холон, Израиль
Личное многоборье

1. Арина Аверина (Россия) – 74,050.
2. Дина Аверина (Россия) – 73,500,
3. Юлия Бравикова (Россия) – 73,250.

Обруч

1. Юлия Бравикова (Россия) – 19,000.
2. Виктория Филановски (Израиль) – 17,450.
3. Ксения Мустафаева (Франция) – 17,450.
6. Дина Аверина (Россия) – 15,600.

Мяч

1. Дина Аверина (Россия) – 19,100,
2. Арина Аверина (Россия) – 18,900,
3. Ксения Мустафаева (Франция) – 17,250.

Булавы

1. Юлия Бравикова (Россия) – 19,000,
2. Дина Аверина (Россия) – 18,600,
3. Виктория Филановски (Израиль) – 18,200.

Лента

1. Арина Аверина (Россия) – 18,300,
2. Виктория Филановски (Израиль) – 17,950,
3. Юлия Бравикова (Россия) – 16,350.

Группы. Многоборье

1. Беларусь – 35,550.
2. Россия – 33,600.
3. Греция – 32,000.

Пять обручей

1. Россия – 18,300.
2. Беларусь – 17,750.
3. Греция – 16,500.

Три мяча и две скакалки

1. Россия – 18,950.
2. Беларусь – 17,950.
3. Венгрия – 16,700.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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