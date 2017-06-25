В снукере начнут проводить смешанные соревнования с прицелом на ОИ

Мировая конфедерация бильярдного спорта (WCBS) намерена впервые провести смешанные соревнования по снукеру в следующем месяце на Мировых играх во Вроцлаве, сообщает Inside the Games.



Подобное решение было принято на фоне недавнего известия о внесении Международным олимпийским комитетом (МОК) в программу летних Олимпийских игр — 2020, которые пройдут в Токио, смешанных соревнований по атлетике, плаванию, настольному теннису и триатлону. Таким образом, WCBS надеется на то, что снукер тоже может стать олимпийским видом спорта.