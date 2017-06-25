Россиянки проиграли француженкам в 1/4 финала этапа Мировой серии по регби-7

Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от сборной Франции со счётом 7:10 в четвертьфинале заключительного этапа Мировой серии, который проходит в Клермон-Ферране.



Регби-7. Женщины. Мировая серия. Шестой этап. Клермон-Ферран, Франция

Четвертьфинал



Канада – Ирландия – 31:0 (12:0).

Австралия – США – 31:14 (19:7).

Россия – Франция – 7:10 (7:0).



В полуфинале турнира за пятое место россиянки встретятся с победительницами матча между сборными Фиджи и Новой Зеландии. Матч начнётся в 16:30 по мск.