Президент Франции поддержал заявку Парижа на проведение ОИ-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в праздновании Олимпийского дня в Париже, в ходе которого выразил поддержку заявке столицы государства на проведение Олимпийских игр в 2024 году, сообщает Inside the Games.



«Париж-2024 — это национальный проект, который возглавляет выдающаяся команда, состоящая из спортсменов и правительства. Важно показать, что глава государства поддерживает этот проект, потому что у граждан страны он уже нашёл огромную поддержку. Я подтверждаю, что я приеду в Лозанну и Лиму, чтобы продемонстрировать серьёзные намерения нашего государства. Для меня Париж-2014 — это символ гордости и оптимизма. У него огромное будущее не только во Франции, но и во всей Европе», — отметил Макрон.