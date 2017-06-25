Сборная России стала пятой в суперфинале Мировой лиги по водному поло в Рузе

Мужская сборная России в матче за пятое место по итогам суперфинала Мировой лиги по водному поло в Рузе одолела команду Казахстана со счётом 11:4.

Напомним, что в четвертьфинале россияне уступили ватерполистам из США, а в первой встрече плей-офф за пятое-восьмое места оказались сильнее японцев в серии пенальти. В финале встретятся команды Италии и Сербии, а бронзу разыграют американцы и хорваты.

Водное поло. Мужчины. Мировая лига. Суперфинал. Руза, Россия

Матч за пяиое место

Казахстан — Россия — 4:11 (1:2, 1:3, 1:1, 1:5).