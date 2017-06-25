Южнокореец Ким — чемпион мира по тхэквондо в весе до 54 кг

Южнокореец Тай Хун Ким одержал победу над иранцем Армином Хадипуром в финале весовой категории до 54 кг на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в Мучжу (Южная Корея). Бронзу разделили между собой мексиканец Сесар Родригес и итальянец Вито Деллаквила. Россиянин Владимир Гриценко остановился на стадии 1/16 финала.



Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу, Южная Корея

Мужчины. До 54 кг



1. Тай Хун Ким (Южная Корея).

2. Армин Хадипур (Иран).

3. Сесар Родригес (Мексика) и Вито Деллаквила (Италия)…

17-32. Владимир Гриценко (Россия).