Южнокореец Ким — чемпион мира по тхэквондо в весе до 54 кг

Южнокореец Тай Хун Ким одержал победу над иранцем Армином Хадипуром в финале весовой категории до 54 кг на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в Мучжу (Южная Корея). Бронзу разделили между собой мексиканец Сесар Родригес и итальянец Вито Деллаквила. Россиянин Владимир Гриценко остановился на стадии 1/16 финала.
Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу, Южная Корея
Мужчины. До 54 кг
1. Тай Хун Ким (Южная Корея).
2. Армин Хадипур (Иран).
3. Сесар Родригес (Мексика) и Вито Деллаквила (Италия)…
17-32. Владимир Гриценко (Россия).