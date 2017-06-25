Далалоян: как и всем, мне нравится, что девочки восхищаются моей фигурой

Российский спортивный гимнаст Артур Далалоян рассказал о своём отношении к социальным сетям, а также почему он любит выкладывать в соцсети фотографии с голым торсом.



«Конечно, во время важных соревнований я продолжаю сидеть в социальных сетях. У нас ведь всё-таки есть фан-группа, люди, которые за нас болеют, которые хотят знать о нашей жизни. Я считаю, что нужно держать их в курсе событий. По какому принципу выкладываю фото в «Инстаграм»? В зависимости от настроения. Когда его нет, хочется, чтобы люди о тебе ненадолго забыли. Когда есть — чтобы они как можно больше лайкали твои фотографии. Ведь это внимание, определённая поддержка. Честно, мне это приятно. Думаю, и всем остальным людям тоже. Я как бы питаюсь от этих лайков, получаю определённое удовлетворение.



Фото с голым торсом? Конечно, как и всем остальным, мне нравится, что девочки восхищаются моей фигурой! Хотя у меня есть девушка и, в принципе, мне хватает её любования. Но фотографии с голым торсом просто пользуются гораздо большей популярностью у подписчиков, чем фотографии в одежде. Их чаще комментируют, а положительные комментарии — это дополнительные эмоции», — приводит слова Далалояна VTB Russia.