Порсев выиграл групповую гонку на ЧР по велошоссе

Александр Порсев одержал победу в групповой гонке на чемпионате России по велошоссе, который завершился сегодня в Воронеже. Спортсмен проехал 192 км за 4 часа 27 минут 58 секунд.

Второе место занял Артем Ныч, третьим стал Сергей Шилов.

Велошоссе. Чемпионат России. Воронеж

Мужчины. Групповая гонка. 192 км

1. Александр Порсев («Газпром-Русвело») – 4:27.58.

2. Артем Ныч («Газпром-Русвело») — 4:28.14.

3. Сергей Шилов («Локосфинкс») — 4:28.16.

В групповой гонке у женщин первенствовала Анастасия Яковенко. Индивидуальные гонки с раздельным стартом выиграли Ильнур Закарин и Ксения Цымбалюк.