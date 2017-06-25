Порсев выиграл групповую гонку на ЧР по велошоссе

Александр Порсев одержал победу в групповой гонке на чемпионате России по велошоссе, который завершился сегодня в Воронеже. Спортсмен проехал 192 км за 4 часа 27 минут 58 секунд.
Второе место занял Артем Ныч, третьим стал Сергей Шилов.
Велошоссе. Чемпионат России. Воронеж
Мужчины. Групповая гонка. 192 км
1. Александр Порсев («Газпром-Русвело») – 4:27.58.
2. Артем Ныч («Газпром-Русвело») — 4:28.14.
3. Сергей Шилов («Локосфинкс») — 4:28.16.
В групповой гонке у женщин первенствовала Анастасия Яковенко. Индивидуальные гонки с раздельным стартом выиграли Ильнур Закарин и Ксения Цымбалюк.