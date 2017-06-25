Регбистки РФ проиграли команде Фиджи в матче за 5-е место на этапе Мировой серии

Женская сборная России по регби-7 уступила команде Фиджи в полуфинале турнира за 5-8-е места на шестом заключительном этапе Мировой серии в Клермон-Ферран (Франция) со счётом 7:24.

Чуть позже сборная России в матче за седьмое место сыграет с командой Ирландии. Матч начнётся в 18:50 мск.

Регби-7. Мировая серия. Женщины. 6-й этап. Клермон-Ферран, Франция

Турнир за 5-е место. 1/2 финала

Россия – Фиджи – 7:24 (7:12)

Напомним, что ранее в четвертьфинале российские регбистки проиграли француженкам со счётом 7:10.