Российские шахматисты идут вторыми перед заключительным туром командного ЧМ

В Ханты-Мансийске сыграны партии предпоследнего, восьмого, тура командного чемпионата мира по шахматам. Мужская сборная России обыграла индийцев со счётом 2,5-1,5. Единственную победу одержал Владимир Федосеев. Петр Свидлер, Ян Непомнящий и Максим Матлаков свели свои партии вничью.

Лидер соревнований, команда Китая, обыграла норвежцев со счётом 3,5-0,5. В других матчах поляки победили белорусов (3-1), украинцы — американцев (2,5-1,5), турки — египтян (3-1).

Перед заключительным туром сборная России занимает второе место, уступая одно очко команде Китая.

Турнирное положение после восьми туров из девяти

1. Китай – 14.

2. Россия – 13.

3. Польша – 12.

4. Турция – 10.

5. Индия – 9.

6. США – 8.

7-8. Украина, Беларусь – по 6.

9. Норвегия – 2.

10. Египет – 0.