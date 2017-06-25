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Пятиборцы Савкин и Губайдуллина завоевали бронзу в финале Кубка мира в миксте

25 июня 2017, воскресенье. 21:19. Другие

Россияне Александр Савкин и Гульназ Губайдуллина стали бронзовыми призёрами финала Кубка мира по современному пятиборью, который завершился в Вильнюсе (Литва), в смешанной эстафете. Победу одержала сборная Ирландии, серебро взяли французы.

Побороться за более высокое место на пьедестале россиянам помешало фехтование, где они показали только седьмой результат. В конкуре и «комбайне» российская команда была второй.

Современное пятиборье. Финал Кубка мира. Вильнюс, Литва
Смешанная эстафета

1. Ирландия – 1499 очков.
2. Франция – 1478.
3. Россия – 1459.

Пятиборка Губайдуллина завоевала бронзу финала Кубка мира в Литве
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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25 июня 2017, воскресенье
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