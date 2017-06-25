Новая Зеландия выиграла этап МС по регби-7 во Франции, россиянки — 7-е

Женская сборная России по регби-7 победила команду Ирландии в матче за седьмое место на шестом заключительном этапе Мировой серии в Клермон-Ферран (Франция) со счётом 19:14.
Победителем этапа стала сборная Новой Зеландии, в финале обыгравшая команду Австралии со счётом 22:7. Бронзовые медали завоевали канадские регбистки.
Регби-7. Мировая серия. Женщины. 6-й этап. Клермон-Ферран, Франция
Финал
Австралия – Новая Зеландия – 7:22 (7:12).
Матч за 3-е место
Канада – Франция – 36:7 (19:0).
Матч за 7-е место
Ирландия – Россия – 14:19 (0:14).