Крашенинников: просто надо забивать! Шесть голов – это очень мало

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников прокомментировал поражение от Испании (1:3) и итоги первого этапа Евролиги в целом. В игре с испанцами был эпизод, когда вместо права на пенальти Крашенинников получил жёлтую карточку за симуляцию.

«Назначенный при счёте 0:2 пенальти – это хороший шанс вернуться в игру. Я считаю, что игрока за такое нарушение вообще можно было удалять. Я выходил «один в ноль», до ворот оставались считаные метры, и я бы с удовольствием завершил момент ударом. Но меня просто развернуло, я оказался спиной к воротам и упал. Я никогда не симулировал, поэтому получить за это жёлтую карточку – просто смешно. Но что делать – нас уже давно так судят. Думаю, этот момент был переломным в игре. После этого момента могло бы быть уже 1:2. А там глядишь – ещё один гол, и сравняли бы. Но что делать… Так уж сложился матч.

Шесть голов за три матча – это совсем мало для нашей сборной. Мы очень слабо играем в атаке, всё ковыряемся, никак не можем ударить сильно, чтобы мяч долетел наконец-то до ворот. Не хочется никого обвинять, но наши «столбы» должны завершать возникающие моменты голами. К сожалению, у нас это не получается. В самых важных играх у нас нет голов. Надо над этим работать. У нас моментов уйма каждый матч! С немцам могли спокойно завершать матч со счётом 5:0 или 6:0. Но мы не можем забить, а в наши ворота залетают фантастические голы, как сегодня Льоренц забил, или после наших ошибок. Просто надо забивать! Шесть голов – это очень мало.

Нужно, чтобы каждый покопался сам в себе, в своих мыслях. В сборной – лучшие игроки в пляжный футбол из России. И нужно каждую игру, каждую минуту, каждую секунду доказывать, что ты сильнее всех. Нужно больше эмоций! А у нас потухшие глаза и какой-то негатив. Нужно добавлять позитива, поддерживать друг друга, вместе биться за страну. Игра в сборной для каждого из нас может завершиться в любой момент, ведь есть люди, которые хотят быть на нашем месте, прикладывают максимум усилий, бьются, стараются. Если бы каждый сейчас подумал, что он может изменить, где прибавить, а завтра был бы такой же матч с Испанией, то и игра была бы другой, и результат. Это всё в голове, и надо это менять. Я надеюсь, что это лишь неудачное начало, а в Суперфинале нам вернётся всё, что мы не добили, не забили, и мы выполним главную задачу – выиграем Евролигу», — приводит слова Крашенинникова beachsoccerrussia.ru.