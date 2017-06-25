Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Крашенинников: просто надо забивать! Шесть голов – это очень мало

25 июня 2017, воскресенье. 23:12. Другие

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников прокомментировал поражение от Испании (1:3) и итоги первого этапа Евролиги в целом. В игре с испанцами был эпизод, когда вместо права на пенальти Крашенинников получил жёлтую карточку за симуляцию.

«Назначенный при счёте 0:2 пенальти – это хороший шанс вернуться в игру. Я считаю, что игрока за такое нарушение вообще можно было удалять. Я выходил «один в ноль», до ворот оставались считаные метры, и я бы с удовольствием завершил момент ударом. Но меня просто развернуло, я оказался спиной к воротам и упал. Я никогда не симулировал, поэтому получить за это жёлтую карточку – просто смешно. Но что делать – нас уже давно так судят. Думаю, этот момент был переломным в игре. После этого момента могло бы быть уже 1:2. А там глядишь – ещё один гол, и сравняли бы. Но что делать… Так уж сложился матч.

Шесть голов за три матча – это совсем мало для нашей сборной. Мы очень слабо играем в атаке, всё ковыряемся, никак не можем ударить сильно, чтобы мяч долетел наконец-то до ворот. Не хочется никого обвинять, но наши «столбы» должны завершать возникающие моменты голами. К сожалению, у нас это не получается. В самых важных играх у нас нет голов. Надо над этим работать. У нас моментов уйма каждый матч! С немцам могли спокойно завершать матч со счётом 5:0 или 6:0. Но мы не можем забить, а в наши ворота залетают фантастические голы, как сегодня Льоренц забил, или после наших ошибок. Просто надо забивать! Шесть голов – это очень мало.

Нужно, чтобы каждый покопался сам в себе, в своих мыслях. В сборной – лучшие игроки в пляжный футбол из России. И нужно каждую игру, каждую минуту, каждую секунду доказывать, что ты сильнее всех. Нужно больше эмоций! А у нас потухшие глаза и какой-то негатив. Нужно добавлять позитива, поддерживать друг друга, вместе биться за страну. Игра в сборной для каждого из нас может завершиться в любой момент, ведь есть люди, которые хотят быть на нашем месте, прикладывают максимум усилий, бьются, стараются. Если бы каждый сейчас подумал, что он может изменить, где прибавить, а завтра был бы такой же матч с Испанией, то и игра была бы другой, и результат. Это всё в голове, и надо это менять. Я надеюсь, что это лишь неудачное начало, а в Суперфинале нам вернётся всё, что мы не добили, не забили, и мы выполним главную задачу – выиграем Евролигу», — приводит слова Крашенинникова beachsoccerrussia.ru.

Российские «пляжники» проиграли Испании и стали третьими на 1-м этапе Евролиги
Источник: beachsoccerrussia.ru Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная России - Пляжный футбол Юрий Крашенинников
Новости. Другие
25 июня 2017, воскресенье
23:12 Крашенинников: просто надо забивать! Шесть голов – это очень мало
22:53 Синхронистки РФ первенствовали в соло и комбинации на юниорском ЧЕ
22:10 Петров, Аристархов и Исаков принесли России золото первенства мира по стрельбе
21:58 Мужская сборная РФ выиграла этап КМ в США в стрельбе из классического лука
21:45 Новая Зеландия выиграла этап МС по регби-7 во Франции, россиянки — 7-е
21:19 Пятиборцы Савкин и Губайдуллина завоевали бронзу в финале Кубка мира в миксте
20:59 Сборная Германии по лёгкой атлетике выиграла командный ЧЕ в отсутствие России
20:29 Карлсен выиграл этап Grand Chess Tour в Париже, Грищук — 4-й, Карякин — 6-й
19:54 Российские «пляжники» проиграли Испании и стали третьими на 1-м этапе Евролиги
19:27 Российские шахматисты идут вторыми перед заключительным туром командного ЧМ
19:18 Российские шахматистки в шаге от победы на командном ЧМ
18:14 Регбистки РФ проиграли команде Фиджи в матче за 5-е место на этапе Мировой серии
17:56 Порсев выиграл групповую гонку на ЧР по велошоссе
17:40 Сербские ватерполисты в 11-й раз выиграли Мировую лигу
16:35 Далалоян: как и всем, мне нравится, что девочки восхищаются моей фигурой
16:05 Российские гонщики не выступят на «Тур де Франс» — 2017
15:57 Е. Перова — 15-я в байдарках-одиночках на втором этапе КМ по гребному слалому
15:28 Южнокореец Ким — чемпион мира по тхэквондо в весе до 54 кг
15:05 Сборная России стала пятой в суперфинале Мировой лиги по водному поло в Рузе
15:01 Президент Франции поддержал заявку Парижа на проведение ОИ-2024
14:46 Россиянки проиграли француженкам в 1/4 финала этапа Мировой серии по регби-7
14:21 В снукере начнут проводить смешанные соревнования с прицелом на ОИ
14:03 Чжей Юн Сим — чемпионка мира по тхэквондо в весе до 46 кг
13:57 Российские «художницы» выиграли все личные соревнования на этапе Гран-при
13:10 Член МОК от КНДР не стал обсуждать совместное проведение ОИ-2018 с Южной Кореей
12:56 Яковенко выиграла групповую гонку на ЧР по велошоссе
12:06 Нападающий сборной Сербии по мини-футболу Коцич продолжит выступать за «Тюмень»
11:52 Шлоссер и Маркос победили на этапе КМ по стрельбе из блочного лука
10:59 Храмцов обеспечил медаль ЧМ по тхэквондо, выйдя в полуфинал категории до 74 кг
10:44 Иванов: на ЧМ по тхэквондо в Южной Корее выступит оптимальный состав россиян
09:46 Островский: надеюсь, в ворота сборной Испании уже полетит всё
00:55 Сокирский выполнил норматив для участия на ЧМ-2017
00:33 Российские юниоры завоевали две медали первенства мира по стрельбе
00:09 Никоноров: судья вернул немцев в игру и начался довольно сумбурный футбол
24 июня 2017, суббота
23:37 Ватерполисты Сербии и Италии сыграют за золото Суперфинала Мировой лиги
23:22 Синхронистки РФ взяли золото в дуэтах и группах на юниорском ЧЕ
23:12 Сёстры Аверины и Бравикова поделили золотые медали этапа Гран-при в Израиле
22:31 Всемирная федерация тхэквондо сменила название, чтобы избежать ассоциаций с WTF
21:31 Российские регбистки в 1/4 финала этапа Мировой серии сыграют с француженками
21:16 Пятиборка Губайдуллина завоевала бронзу финала Кубка мира в Литве
20:30 Накамура захватил лидерство в блице и обошёл Грищука на турнире Grand Chess
19:47 Российские шахматистки разгромили сборную Польши в 7-м туре командного ЧМ
19:40 Российские шахматисты уступили китайцам в 7-м туре командного ЧМ
19:22 Сборная России по пляжному футболу одержала первую победу в Евролиге — 2017
19:04 Ватерполисты РФ за 5-е место Суперфинала Мировой лиги сыграют с Казахстаном
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Должен ли Евгений Трефилов продолжать работу с женской сборной России по гандболу?
Архив →
© championat.com, 2000–2017