Женская сборная России по регби-7 заняла 5-е место в Мировой серии — 2016/17

Этап в Клермон-Ферране завершил сезон в Мировой серии — 2016/17 по регби-7. Во Франции главный тренер женской сборной России Андрей Кузин выставил экспериментальный состав. Это было обусловлено тем, что россиянки еще по итогам этапа в Лэнгфорде завоевали путёвку на Кубок мира – 2018. Итог этапа – седьмое место.

А вот в общем зачёте Мировой серии сборная России стала пятой и поднялась на две строчки вверх по сравнению с сезоном — 2015/16, сообщает пресс-служба Федерации регби России. Победителем Мировой серии — 2016/17, как и заключительного этапа, стала сборная Новой Зеландии.

Итоговое положение команд в Мировой серии — 2016/17

1. Новая Зеландия – 116 очков.

2. Австралия – 100.

3. Канада – 98.

4. Фиджи – 66.

5. Россия – 66.

6. США – 60.

7. Франция – 60.

8. Англия – 37.