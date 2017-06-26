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Женская сборная России по регби-7 заняла 5-е место в Мировой серии — 2016/17

26 июня 2017, понедельник. 00:09. Другие

Этап в Клермон-Ферране завершил сезон в Мировой серии — 2016/17 по регби-7. Во Франции главный тренер женской сборной России Андрей Кузин выставил экспериментальный состав. Это было обусловлено тем, что россиянки еще по итогам этапа в Лэнгфорде завоевали путёвку на Кубок мира – 2018. Итог этапа – седьмое место.

А вот в общем зачёте Мировой серии сборная России стала пятой и поднялась на две строчки вверх по сравнению с сезоном — 2015/16, сообщает пресс-служба Федерации регби России. Победителем Мировой серии — 2016/17, как и заключительного этапа, стала сборная Новой Зеландии.

Итоговое положение команд в Мировой серии — 2016/17

1. Новая Зеландия – 116 очков.
2. Австралия – 100.
3. Канада – 98.
4. Фиджи – 66.
5. Россия – 66.
6. США – 60.
7. Франция – 60.
8. Англия – 37.

Новая Зеландия выиграла этап МС по регби-7 во Франции, россиянки — 7-е
Источник: Федерация регби России Сообщить об ошибке
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