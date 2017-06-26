Фигуристка Боброва пробежала гонку с препятствиями на 10 км

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым, пробежала гонку с препятствиями на 10 км.

«Спрашивают: «Катя, а чем ты занимаешься в свободное время, на выходных?» Ну что вам ответить на это, друзья? Фото — это какие мы красивые и чистые были перед стартом. Чуть позже будут фото именно с этой прекрасной трассы, что зовётся Гонкой героев. Не изменяя традициям, уже третий год подряд мы преодолеваем себя и проверяем, на что мы способны. 10 км и 60 препятствий по военному полигону.

Пресекая все попытки обвинить меня в неосторожности перед сезоном, спешу заверить вас, что бегу полностью с головой и зная, на что способна. Если понимаю, что препятствие опасно или я с ним попросту не справлюсь, тогда никакого выпендрёжа — я просто обхожу его и бегу дальше. Для меня сейчас самое главное — подготовиться к сезону и подойти в оптимальной форме, чтобы мы с партнёром выступали на высшем уровне!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме» Екатерины Бобровой.