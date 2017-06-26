Призёр ОИ-2004 поборется за пост губернатора Свердловской области

Региональное отделение партии «Патриоты России» выдвинуло кандидатом в губернаторы Свердловской области серебряную медалистку Олимпиады — 2004 по лёгкой атлетике в эстафете 4х400 м Олесю Красномовец, сообщил председатель Свердловского регионального отделения Константин Худяков.

«Документы в избирком планируем подать ближе к концу рабочей недели», — приводит слова Худякова «Интерфакс».

Красномовец также является чемпионкой мира (2004, 2005, 2006) и чемпионкой Европы (2011). Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября этого года.