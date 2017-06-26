Команда ПЭК:SPORT выиграла 4-й этап Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги

В Кривске завершился четвёртый этап Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги. Участие в нём приняли семь команд из Москвы, Сочи, Челябинска и Пскова.



Победу одержала московская команда ПЭК:SPORT (Максим Кузьмин, Вадим Филатов, Дмитрий Иевлев, Вячеслав Сивенков). Из 15 гонок она выиграла 11. Второй стала сочинская Koreg Sailing Team (Олег Кузьмин, Александр Ганженко, Инал Бербеков, Артём Аветисян), третьей — челябинская Traktor Sailing Team (Эдуард Подшивалов, Андрей Кузнецов, Степан Петухов, Евгений Гоц).

Пятый этап состоится 13-16 июля в Санкт-Петербурге.