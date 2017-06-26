Велогонщик погиб после удара головой о заграждение на Туре Канзаса

В результате аварии, которая произошла 25 июня во время велогонки Тур Канзаса, погиб велосипедист. Имя спортсмена не называется. Участник гонки не справился с управлением на повороте, на большой скорости вылетел с трассы и ударился головой о заграждение.



«Наши мысли с семьёй, друзьями и партнёрами по команде гонщика, который ушёл из жизни после инцидента во время гонки. С тяжёлым сердцем мы скорбим по члену велосипедного сообщества», — говорится в сообщении на официальной странице соревнований в «Фейсбуке».