Афонин и Тарасова победили на этапе летнего Гран-при ВФЛА в толкании ядра

Максим Афонин победил в толкании ядра на чемпионате Московской области, который является четвёртым этапом летнего Гран-при Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Он продемонстрировал результат 20,42 м. В женских соревнованиях первенствовала Ирина Тарасова (17,68).

В метании диска лучшими стали Николай Седюк (58,48) и Юлия Мальцева (54,90).

В прыжках с шестом у женщин первое место заняла Татьяна Швыдкина (4,15). В тройном прыжке первенствовала Ирина Гуменюк (13,82).

Пятый этап — всероссийские соревнования «Мемориал Знаменских» — пройдёт в Жуковском 1-2 июля.