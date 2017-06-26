MLS, MLB и NFL поддержали заявку Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024

Три североамериканские спортивные лиги — MLS (бейсбольная), MLS (футбольная) и NFL (Национальная футбольная лига) выразили поддержку заявки Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает Around the Rings.

Заявочный комитет отмечает, что сотрудничество с ведущими спортивными лигами страны поможет обеспечить к Играм-2024 современные спортивные площадки и другую инфраструктуру.

Ранее поддержку заявки американского города выразили Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) и Женская национальная баскетбольная ассоциация (WNBA).

Конкурентом Лос-Анджелеса в борьбе за право проведение Олимпиады-2024 является Париж. Выборы состоятся 13 сентября на сессии МОК в Лиме.