Четыре иранских спортсмена получили дисквалификации за допинг

Национальное антидопинговое агентство Ирана приняло решение о дисквалификации четырёх спортсменов страны на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует Tehran Times.

Допинг-проба футболиста Хабиба Гордани дала положительный результат на анаболический стероид метандиенон. Это же вещество было обнаружено в допинг-пробе ватерполиста Арьяна Пехама.

За применение запрещённого анаболика станозолола на четыре года были дисквалифицированы баскетболист Мохсен Резайи и гандболист Хамед Солеймани.