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Мяус: ХКМ «Родина» сыграет в Суперлиге, сейчас завалы разгребают

26 июня 2017, понедельник. 12:22. Другие

Член исполкома Федерации хоккея с мячом Сергей Мяус рассказал о будущем кировской «Родины». Ранее сообщалось, что у клуба есть просроченные задолженности по налогам и перед кредиторами.

«У нас есть подтверждение, губернатор Кировской области Игорь Васильев сказал, что «Родина» будет играть в чемпионате России в Суперлиге. Теперь остались технические моменты. Мы были на встрече с губернатором, и она прошла в рабочем ключе. Да, ситуация тяжёлая, она запущена прежним руководством клуба. Сейчас эти завалы разгребают. Самое главное – есть политическая воля, а сложности — они были, есть и будут. Куда от них деться?

Задача руководства клуба – выстраивать развитие так, чтобы оно было не затратным. Основная опора должна ложиться на местных воспитанников. Приглашать людей за большие деньги не каждый клуб может себе позволить. Если есть спортивная школа, тогда есть и идеология, и перспектива. Суть нашего хоккея – мы сами должны себя генерировать. У многих наших клубов отлично работают школы, и это наш путь», – сказал Мяус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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