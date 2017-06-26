В Санкт-Петербурге будут созданы гандбольный и мини-футбольный «Зенит»

В скором времени в Санкт-Петербурге будут созданы ещё две спортивные команды, объединённые под брендом «Зенит». По информации «Фонтанки», спонсором проекта выступит компания «Газпром».

Помимо уже существующих футбольного, баскетбольного и волейбольного клуба «Зенит», будут созданы гандбольный и мини-футбольный клубы. Перед новыми командами будут поставлены максимальные задачи в чемпионате России.

На минувшей неделе стало известно, что волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в Суперлиге вместо краснодарского «Динамо».