Храмцов вышел в финал чемпионата мира по тхэквондо в категории до 74 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Максим Храмцов, выступающий в весовой категории до 74 кг, вышел в финал соревнований. Его соперник по полуфиналу — чемпион мира иранец Армин Хадипур — не вышел на поединок.

В финале Храмцов сразится с победителем противостояния Кайрат Саримсаков (Казахстан) – Никита Рафалович (Узбекистан).

Ранее на стадии четвертьфинала из борьбы за награды выбыл Вячеслав Минин (до 68 кг), в 1/8 финала чемпионата мира уступила Полина Хан (до 67 кг).