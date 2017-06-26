Сербка Станкович выиграла золото на ЧМ по тхэквондо в категории до 49 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионата мира по тхэквондо. В весовой категории до 49 кг золото завоевала сербка Ваня Станкович. В финале она победила представительницу Таиланда Панипак Вонпаттанакит со счётом 10:5. Бронза в активе хорватки Кристины Томич и китаянки Венрен Юнтао. Россиянка Светлана Игуменова разделила 17-32-е места.
Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу
Женщины. До 49 кг
1. Ваня Станкович (Сербия).
2. Панипак Вонпаттанакит (Таиланд).
3. Кристина Томич (Хорватия) и Венрен Юнтао (Китай)…
17-32. Светлана Игуменова (Россия).