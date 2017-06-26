Казиков: легкоатлеты РФ выступят на олимпийском фестивале под российским флагом

Заместитель гендиректора по спорту Олимпийского комитета России Игорь Казиков сообщил, что российские легкоатлеты выступят на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Дьоре (Венгрия) под флагом своей страны. Соревнования состоится 23-28 июля.

«Состав сборной России на этот фестиваль будет утверждён 7 июля на исполкоме ОКР. Что касается наших легкоатлетов, то они в Венгрии, несмотря на все проблемы в отечественной лёгкой атлетике, будут выступать под российским флагом», — приводит слова Казикова ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики. На международных соревнованиях этого сезона российские легкоатлеты выступают под нейтральным флагом.