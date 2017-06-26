Мужская сборная России стала второй на командном ЧМ по шахматам

Российские шахматисты Пётр Свидлер, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Владимир Федосеев заняли второе место на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске. В заключительном туре россияне победили команду США со счётом 4-0. Свои партии выиграли Непомнящий, Матлаков, Федосеев и Витюгов.

Чемпионом мира стала сборная Китая, в последнем туре обыгравшая поляков со счётом 2,5-1,5. В активе сборной Китая стало 16 баллов. Россияне заработали 15 пунктов, поляки стали третьими с 12.

Сборная Китая во второй раз подряд победила на командном чемпионате мира.