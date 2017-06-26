Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мужская сборная России стала второй на командном ЧМ по шахматам

26 июня 2017, понедельник. 16:52. Другие

Российские шахматисты Пётр Свидлер, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Владимир Федосеев заняли второе место на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске. В заключительном туре россияне победили команду США со счётом 4-0. Свои партии выиграли Непомнящий, Матлаков, Федосеев и Витюгов.

Чемпионом мира стала сборная Китая, в последнем туре обыгравшая поляков со счётом 2,5-1,5. В активе сборной Китая стало 16 баллов. Россияне заработали 15 пунктов, поляки стали третьими с 12.

Сборная Китая во второй раз подряд победила на командном чемпионате мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Пётр Свидлер
Новости. Другие
26 июня 2017, понедельник
16:52 Мужская сборная России стала второй на командном ЧМ по шахматам
16:18 Максимов: конкуренцию «Чеховским медведям» составит не «Зенит», а «Газпром»
15:35 Женская сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по шахматам
15:16 Казиков: легкоатлеты РФ выступят на олимпийском фестивале под российским флагом
14:54 Храмцов стал чемпионом мира по тхэквондо в весовой категории до 74 кг
14:51 Тренер «Политеха»: о возможном создании МФК «Зенит» узнал только сегодня утром
14:21 Сербка Станкович выиграла золото на ЧМ по тхэквондо в категории до 49 кг
13:52 Храмцов вышел в финал чемпионата мира по тхэквондо в категории до 74 кг
13:46 Олимпийская чемпионка фигуристка Липински вышла замуж
12:49 В Санкт-Петербурге будут созданы гандбольный и мини-футбольный «Зенит»
12:22 Мяус: ХКМ «Родина» сыграет в Суперлиге, сейчас завалы разгребают
11:50 Четыре иранских спортсмена получили дисквалификации за допинг
11:43 Лучники Балданов и Тимофеева стали пятыми в миксте на этапе Кубка мира в США
11:42 Минин уступил в четвертьфинале чемпионата мира по тхэквондо, Хан — в 1/8 финала
10:39 MLS, MLB и NFL поддержали заявку Лос-Анджелеса на проведение Олимпиады-2024
09:53 Олимпийский чемпион Шуман будет работать с Ефимовой на сборе в Испании
09:52 ГКБ им. С.П. Боткина выиграла чемпионат Москвы по бадминтону среди медработников
09:46 Афонин и Тарасова победили на этапе летнего Гран-при ВФЛА в толкании ядра
09:32 Велогонщик погиб после удара головой о заграждение на Туре Канзаса
09:29 Команда ПЭК:SPORT выиграла 4-й этап Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги
09:25 Максакова поднялась на пятую строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке
01:12 Призёр ОИ-2004 поборется за пост губернатора Свердловской области
00:31 Фигуристка Боброва пробежала гонку с препятствиями на 10 км
00:09 Женская сборная России по регби-7 заняла 5-е место в Мировой серии — 2016/17
25 июня 2017, воскресенье
23:34 Стрелки Вдовина и Екимов выиграли чемпионат России — 2017
23:12 Крашенинников: просто надо забивать! Шесть голов – это очень мало
22:53 Синхронистки РФ первенствовали в соло и комбинации на юниорском ЧЕ
22:10 Петров, Аристархов и Исаков принесли России золото первенства мира по стрельбе
21:58 Мужская сборная РФ выиграла этап КМ в США в стрельбе из классического лука
21:45 Новая Зеландия выиграла этап МС по регби-7 во Франции, россиянки — 7-е
21:19 Пятиборцы Савкин и Губайдуллина завоевали бронзу в финале Кубка мира в миксте
20:59 Сборная Германии по лёгкой атлетике выиграла командный ЧЕ в отсутствие России
20:29 Карлсен выиграл этап Grand Chess Tour в Париже, Грищук — 4-й, Карякин — 6-й
19:54 Российские «пляжники» проиграли Испании и стали третьими на 1-м этапе Евролиги
19:27 Российские шахматисты идут вторыми перед заключительным туром командного ЧМ
19:18 Российские шахматистки в шаге от победы на командном ЧМ
18:14 Регбистки РФ проиграли команде Фиджи в матче за 5-е место на этапе Мировой серии
17:56 Порсев выиграл групповую гонку на ЧР по велошоссе
17:40 Сербские ватерполисты в 11-й раз выиграли Мировую лигу
16:35 Далалоян: как и всем, мне нравится, что девочки восхищаются моей фигурой
16:05 Российские гонщики не выступят на «Тур де Франс» — 2017
15:57 Е. Перова — 15-я в байдарках-одиночках на втором этапе КМ по гребному слалому
15:28 Южнокореец Ким — чемпион мира по тхэквондо в весе до 54 кг
15:05 Сборная России стала пятой в суперфинале Мировой лиги по водному поло в Рузе
15:01 Президент Франции поддержал заявку Парижа на проведение ОИ-2024
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Ждёте ли вы возвращения Юлии Липницкой в сборную России?
Архив →
© championat.com, 2000–2017