Бывший футболист «Ливерпуля» будет бегать лыжные марафоны

Бывший норвежский футболист Йон-Арне Риисе, известный по семилетнему выступлению за «Ливерпуль», по приглашению олимпийского чемпиона Остейна Петтерсена в новом сезоне займётся лыжными гонками. Риисе намерен бегать длинные дистанции в команде BN Bank. Экс-футболист примет участие в летнем лыжероллерном фестивале Blink, который пройдёт в июле.

«Сейчас я иду и делаю то, чего не делал раньше. Начинаю с чистого листа бумаги. Это был вызов, на который я не мог ответить «нет», — приводит слова Риисе VG.