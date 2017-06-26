Филатов: женская сборная России по шахматам — уникальная команда

Президент Российской шахматной федерации, вице-президент ФИДЕ Андрей Филатов поздравил женскую сборную России с победой на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске.

«Хочу поздравить наших девочек, которые впервые в истории командных чемпионатов мира завоевали золотые медали. Женская сборная России под руководством Сергея Рублевского – это уникальная команда, которая трижды брала олимпийское золото, золото чемпионата Европы и вот теперь выиграла чемпионат мира. Особенно приятно, что это случилось на родине. Несмотря на то что в эти дни страна пристально следила за Кубком конфедераций, мы чувствовали поддержку всей России.

Наши «золотые» спортсменки ровно прошли всю дистанцию и обыграли принципиальных соперниц – сборные Китая, Грузии, Польши и Украины. Теперь в копилке нашей женской сборной полный комплект наград – бронза, серебро и золото командного чемпионата мира.

Поздравляю команду, наших «золотых» девочек и всех любителей шахмат с этим прекрасным достижением», — приводит слова Филатова пресс-служба РШФ.