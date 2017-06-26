Кулаков, Масленников и Паршукова стали чемпионами России в стрельбе

В подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» продолжается чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. В смешанных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров победили Владимир Масленников и Екатерина Паршукова, которые в финальной стрельбе были точнее Дарьи Вдовиной и Сергея Круглова – 5:2. Бронзовыми призёрами стали Юлия Каримова и Андрей Коньков.

Денис Кулаков победил в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров, выбив в финале 234 очка, что является рекордом страны. Серебро завоевал Владимир Гончаров, призовую тройку замкнул Артём Черноусов.

Пулевая стрельба. Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия

Микст. Винтовка. 10 м

1. Екатерина Паршукова / Владимир Масленников (Коми / Свердловская обл.).

2. Дарья Вдовина / Сергей Круглов (Архангельская обл.).

3. Юлия Каримова / Андрей Коньков (Удмуртия).

Мужчины. Пистолет. 50 м

1. Денис Кулаков (Челябинская обл.) – 234,0.

2. Владимир Гончаров (Санкт-Петербург) – 230,1.

3. Артём Черноусов (Иркутская обл.) – 204,7.