Московское «Динамо» третий год подряд стало чемпионом Москвы по пляжному регби

Московское «Динамо» третий год подряд выиграло чемпионат Москвы по пляжному регби. В отличие от прошлого года, в турнире не принимали участия областные коллективы, которые решили провести собственное первенство, зато бело-голубые выставили два состава – основу и фарм-клуб. Основные конкуренты «Динамо» — регбийные клубы «Зеленоград» и «Тушино» – также присутствовали в списке участников, что обещало захватывающую борьбу, сообщает пресс-служба «Динамо».

На групповом этапе главный сюрприз преподнесли динамовские дублеры, сумевшие выйти в полуфинал как лучшая из команд, занявших вторые места в подгруппах. Дорогу в финал второй команде «Динамо» преградило «Тушино». А вот «Зеленоград» был дважды повержен бело-голубыми. Сначала основой в полуфинале, а затем фарм-клубом в матче за третье место. Решающими действиями в овертайме «бронзового» матча отметился Андрей Лаврушин.

Финал «Динамо» — «Тушино» получился отнюдь не самым напряжённым и захватывающим матчем соревнований и завершился со счётом 9:2 в пользу бело-голубых.

Третий год подряд динамовцы стали чемпионами Москвы и подряд получили право представлять столичный регион на Всероссийских пляжных играх, которые на этот раз состоятся в Казани 15-16 июля.