Бабиков: ждёт нас кресло в самолёте и в Москве таможня ждëт

Мужская сборная России по биатлону завершила подготовку на сборе в Рупольдинге, о чём сообщил на своей странице в «инстаграме» Антон Бабиков. Вместе с ним под руководством Рикко Гросса, Андрея Падина, Сергея Башкирова и Александра Попова в Германии тренировались Евгений Гараничев, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Юрий Шопин.

«Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяла и подушки… нас не ждут, ждёт нас кресло в самолёте и в Москве таможня ждëт. Спокойной ночи, наш сбор окончен», — написал Бабиков.

Фото доступно в «Инстаграме».