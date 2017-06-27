Звёзды спорта снялись обнажёнными для пропаганды здорового образа жизни

23 спортсмена приняли участие в фотосессии The Body Issue, которую ежегодно устраивает ESPN.



На обложке американского журнала размещают фотографии известных спортсменов в обнажённом или почти обнажённом виде. Авторы считают, что с помощью этих снимков они мотивируют людей вести здоровый образ жизни.



В этом году для ESPN снялись такие звёзды, как Эшли Вагнер (фигурное катание), Каролина Возняцки (теннис), Джо Торнтон (хоккей), Айзея Томас (баскетбол) и другие.



Журнал поступит в продажу 7 июля, а сейчас ESPN предлагает посмотреть видеофрагменты со съёмок с участием некоторых спортсменов.

Посмотреть видео можно на канале ESPN в YouTube.