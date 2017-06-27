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Bronenosec Sailing Team стала второй на этапе 52 Super Series в Италии

27 июня 2017, вторник. 09:30. Другие

Команда яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team (шкипер — Владимир Любомиров) заняла второе место на четвёртом этапе 52 Super Series, который состоялся в Порто-Черво (Италия). Для российской команды это третья медаль регаты с момента начала участия в серии в 2015 году и первая в нынешнем, сообщает пресс-служба яхт-клуба.

Победу с преимуществом в один пункт перед Bronenosec Sailing Team одержала шведская команда RAN Никласа Зеннстрема. Замкнули тройку призёров действующие чемпионы мира – американцы Quantum Racing (Даг ДеВос).

В общем зачёте лидирует итальянская Azzurra, Bronenosec Sailing Team — шестая.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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