Ивлев избран на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА

Управляющий партнёр компании Ernst&Young Александр Ивлев избран на пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, сообщает ТАСС. Выборы состоялись 27 июня на заседании наблюдательного совета РУСАДА в Москве.

Ранее Ивлев занимал пост исполняющего обязанности председателя наблюдательного совета РУСАДА после ухода с этой должности по требованию Всемирного антидопингового агентства двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Заместителем Ивлева стал член наблюдательного совета и академик РАМН Владимир Чехонин. В совет помимо Исинбаевой (кандидатура от Олимпийского комитета России), Ивлева и Чехонина входят Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций совета Европы Сергей Хрычиков и герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.