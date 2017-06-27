Рэпер Guf подписал партнёрское соглашение с пляжным «Спартаком»

27 июня рэпер Guf и его бренд одежды «Lugang» подписал партнёрское соглашение с пляжным футбольным клубом «Спартак». На подписании соглашения присутствовали Guf Алексей Долматов, президент ПФК «Спартак» Андрей Копылов, директор клуба Иван Чистов, главный тренер команды Руслан Пернай и капитан «Спартака» Алексей Зуев.



«Очень рад вообще оказаться здесь, немного в шоке от происходящего. У нас молодой бренд и очень круто, что спортивный клуб „Спартак“ нами заинтересовался. Мне нравится что именно пляжный футбол заинтересовался нашей маркой. Понимаю, что у „Спартака“ огромная армия болельщиков. Очень рад всему происходящему», — передаёт слова Долматова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.



В рамках контракта для футболистов будет разработана и изготовлена эксклюзивная линия экипировки, включающая спортивные костюмы, худи, кепки и футболки.