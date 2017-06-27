Хрычиков: РУСАДА планирует начать самостоятельное тестирование в июле

Руководитель отдела спортивных конвенций совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков прокомментировал избрание Александра Ивлева на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА, а также предположил, что агентство уже в июле сможет проводить допинг-тесты.

«Решение о выборе Ивлева главой набсовета РУСАДА было принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами совета. То же самое касается и нового заместителя Владимира Чехонина. На заседании не было Елены Исинбаевой и космонавта Сергея Рязанского. Предполагалось, что Елена будет связываться с нами по видеосвязи, но не получилось, а Рязанский находится вдалеке от России.

Все предъявленные нам ВАДА требования выполнены. Я только не уверен, что все закрытые города открыты, но все остальные выполнены. Устав изменён, новый глава набсовета избран, изменения по предотвращению конфликта интересов приняты. Сейчас эти все документы находятся в ВАДА, РУСАДА получит разрешение на тестирование и планирование — это вопрос нескольких дней.

Мы ожидаем, что в ближайшие дни РУСАДА разрешат проводить тестирование своими собственными силами, инспекторами допинг-контроля в сотрудничестве с UKAD. В ноябре, когда будет совет учредителей ВАДА, если никаких неожиданностей не произойдёт, рассчитываем получить статус соответствия. Тесты мы планируем начать в июле. Это важно в свете подготовки к Олимпиаде, чтобы РУСАДА могло полностью функционировать в январе.

Что касается паралимпийцев, то тут всё напрямую не зависит от РУСАДА. Решение будет принято по результатам процедуры восстановления ПКР. Очевидно, что восстановление в правах РУСАДА может позитивно повлиять на этот процесс", — цитирует Хрычикова ТАСС.