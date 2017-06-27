Ивлев: Исинбаева много сделала для работы РУСАДА. Она никуда не ушла

Александр Ивлев, официально утверждённый в этой должности 27 июня, рассказал о предстоящих планах и заявил, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева продолжит работу в набсовете. В конце мая по требованию ВАДА Исинбаева покинула пост председателя набсовета.

«Надо сфокусироваться помимо стратегических задач на том, что можно сделать в ближайшее время. Принят кодекс, связанный с этикой ведения различных программ, антикоррупционной деятельностью. Было проведено большое количество различных мероприятий, связанных с тем, чтобы рассказывать об антидопинговой тематике представителям спорта, министерства, ведомств, всем, кто задействован в этой сфере.

Запущена программа по обучению специалистов, которые готовят инспекторов допинг-контроля. В Сочи неделю назад прошла сессия, где подготовили шесть таких специалистов. 25 специалистов лицензированы для проведения такой деятельности в Москве, 18 — на юге России. Мы продолжаем работать, рассчитываем, что достигнем поставленных задач в этом году.

Исинбаева много сделала для работы РУСАДА. Она никуда не ушла, является частью набсовета РУСАДА. Мы в постоянном контакте, взаимодействии, она полностью вовлечена в нашу работу", — цитирует Ивлева ТАСС.