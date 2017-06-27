Евстигнеев: сборная РФ по водному поло на ЧМ ориентируется на успех в группе

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев предположил, что вопрос с его назначением на постоянной основе будет отложен до чемпионата мира в Будапеште, а также оценил выступление подопечных в Суперфинале Мировой лиги в Рузе. Россияне заняли пятое место. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в столице Венгрии 14 июля — 30 июля.

«Моё назначение главным тренером на постоянной основе? Думаю, этот вопрос решит руководство федерации. Но, думаю, этот вопрос будет отложен до окончания чемпионата мира.

Всё прошло отлично, все восемь команд жили в одном месте. Бассейн там шикарный. Он соответствовал мировому и европейскому уровням.



Пятое место в суперфинале? Рассчитывали одолеть американцев, но не смогли. Не показали той игры, на которую рассчитывали. Всё-такие волнение, трибуны, судьи свистят во все стороны — волнение психологическое подействовало. На мировом первенстве ориентируемся на успешное выступление в группе — у нас она не такая простая: сборная Японии, Хорватии и США. Чем выше будем в группе, тем слабее соперник попадётся в борьбе за выход в восьмёрку», — цитирует Евстигнеева «Спорт FM”.