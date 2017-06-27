Слушатели «Спорт FM» назвали Лешковцеву лучшей спортсменкой РФ по итогам недели

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели. По итогам прошлой недели на основе опроса в социальной сети «ВКонтакте» первое место заняла баскетболистка Анна Лешковцева, получившая звание MVP на победном для России женском чемпионате мира 3х3 (35,2% голосов слушателей).

Вторым стал боксёр Евгений Тищенко, выигравший золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 91 кг (29,5%). Третьей в голосовании стала гимнастка Юлия Бравикова, принесшая России две золотых и бронзовых медали на этапе Гран-при в Израиле (17%).

13,6% голосовавших предпочли пловца Антона Чупкова, завершившего выступление на этапе Кубка мира «Маре Нострум» с рекордом России и турнира на дистанции 200 м брассом. Пятёрку лучших замкнул лучник Артём Махненко, завоевавший золото в командных соревнованиях на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (4,7%).

Очередные выборы лучшего спортсмена недели пройдут в эфире «Спорт FM» 3 июля, начиная с 20:00 мск.