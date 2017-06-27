Ярнольд: не понимаю, почему российских скелетонистов нет в контрольном списке

Олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи по скелетону британка Элизабет Ярнольд раскритиковала Международную федерацию бобслея и скелетона за невключение ни одного российского скелетониста в контрольный список для регулярных проверок на допинг в олимпийском сезоне.

«Я не понимаю, почему в 11 выбранных скелетонистов вошли три британца, но ни одного россиянина. Система имеет решающее значение в нашей борьбе с допингом, поэтому я считаю, что IBSF должна расширить пул тестирования», — приводит слова Ярнольд BBC.