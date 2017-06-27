Леонов: дай бог, ошибусь, но на этапе Евролиги в Москве будет ещё сложнее

Тренер сборной России по пляжному футболу Илья Леонов рассказал об ожиданиях от этапа Евролиги в Москве, а также от предстоящего мундиалито в Португалии.



«Уверен, что на этапе Евролиги в Москве будет сложнее. Дай бог, ошибусь. Но перед своими трибунами мы обычно выходим какими-то скованными, зажатыми. Все матчи получаются от ножа. Даже не помню такого, чтобы мы кого-то легко обыграли дома. Правда, у нас и команды всегда попадались непростые: Беларусь была, та же Франция, Швейцария, постоянно Испания. Буду рад ошибиться и увидеть, как мы всех громим, но, думаю, придётся очень сильно попотеть.



Сейчас надо работать, потому что перед этапом Евролиги будет ещё и мундиалито в Португалии. А до мундиалито будет этап в Казани — это касается всех кандидатов в сборную. Путь в сборную начался с сегодняшнего дня. Именно в Казани будет сделан выбор, какие футболисты будут вызваны на мундиалито, а, возможно, сразу будет определён состав и на Евролигу в Казани.



Мундиалито — это отдельный турнир, в котором мы ставим перед собой только одну задачу – победить. Но, безусловно, какая-то ротация будет. По сравнению с этапом в Белграде в сборной обязательно появятся новые имена. Сразу после поражения в матче с Испанией мы с Михаилом Викторовичем уже обсуждали возможные кандидатуры, но сейчас ещё рано называть конкретные имена. Определяющим с точки зрения состава станет второй этап чемпионата России в Казани», — отметил Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

Леонов: надеялись, что будем рвать и метать, но не получилось Экс-капитан сборной России по пляжному футболу, а ныне тренер команды Илья Леонов – о своей новой должности и неудачном старте в Евролиге.