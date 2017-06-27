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Егорян: не стала бы сниматься голой для мужского журнала

27 июня 2017, вторник. 17:43. Другие

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в прямом эфире в «Инстаграме» пообщалась с болельщиками. 23-летняя саблистка призналась, что выступала на чемпионате Европы со сломанным пальцем.

«Палец на ноге сломан, перевязан и перемотан», — рассказала Яна.

Кроме того, фехтовальщица рассказала, что не следит за Кубком конфедераций в России: «Я не смотрю футбол, я его не люблю». Также она не смогла ответить на вопрос, кто круче: она или теннисистка Мария Шарапова. «Я не знаю, вам виднее. Мы два абсолютно разных человека», — сказала Егорян.

На вопрос о том, снялась бы Яна в мужском журнале, она ответила отрицательно: «Нет, голой бы не снялась».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Яна Егорян
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