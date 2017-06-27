Егорян: не стала бы сниматься голой для мужского журнала

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в прямом эфире в «Инстаграме» пообщалась с болельщиками. 23-летняя саблистка призналась, что выступала на чемпионате Европы со сломанным пальцем.

«Палец на ноге сломан, перевязан и перемотан», — рассказала Яна.

Кроме того, фехтовальщица рассказала, что не следит за Кубком конфедераций в России: «Я не смотрю футбол, я его не люблю». Также она не смогла ответить на вопрос, кто круче: она или теннисистка Мария Шарапова. «Я не знаю, вам виднее. Мы два абсолютно разных человека», — сказала Егорян.

На вопрос о том, снялась бы Яна в мужском журнале, она ответила отрицательно: «Нет, голой бы не снялась».