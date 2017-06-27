UKAD: мы приветствуем возобновление работы РУСАДА

Исполнительный директор Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Николь Сапстед прокомментировала возобновление работы РУСАДА.



«Мы приветствуем сегодняшние новости о том, что РУСАДА теперь может возобновить тестирование своих спортсменов. С февраля 2016 года UKAD проводит программу тестирования для российских спортсменов в период несоответствия РУСАДА. Являясь одной из самых опытных национальных антидопинговых организаций в мире, мы должны делиться нашим опытом с рядом международных партнёров», — приводит слова Сапстед ТАСС.