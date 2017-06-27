Ильиных будет тренировать танцевальную пару Питкеев/Лозко

Российский фигурист Адьян Питкеев, выступавший в одиночном катании, попробует свои силы в танцах на льду в паре с Алисой Лозко, которая также выступала сольно. При этом тренировать дуэт будет олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



«Пока это предварительные пробы сил, решения по переходу Ильиных на тренерскую работу, как и по дальнейшему продолжению карьеры в танцах на льду Питкеева и Лозко, нет», — отметил источник.



Ранее стало известно, что Питкеев принял решение завершить выступления в одиночном разряде, равно как и бывший партнёр Ильиных Руслан Жиганшин, объявивший о своём решении в мае 2017 года.