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Два россиянина выиграли ЧЕ по вольной борьбе среди юниоров в Дортмунде

27 июня 2017, вторник. 22:44. Другие

Россияне Мухаммадхон Мухиддин-Заде и Рустам Магомедов завоевали золотые медали в весовых категориях до 50 и до 74 кг на первенстве Европы среди юниоров в Дортмунде.

Вольная борьба. Первенство Европы среди юниоров. Дортмунд, Германия
До 50 кг

1. Мухаммадхон Мухиддин-Заде (Россия).
2. Шахин Мухтаров (Азербайджан).
3. Карен Зурабян (Армения) и Хёрст Лер (Германия).

До 60 кг

1. Али Рагимзаде (Азербайджан).
2. Андрей Яценко (Украина).
3. Эдеми Болквадзе (Грузия) и Абдула Ахмедов (Россия).

До 74 кг

1. Рустам Магомедов (Россия).
2. Ника Кенчадзе (Грузия).
3. Ахсарбек Гулаев (Словакия) и Мухамет Куцукилдырим (Турция).

До 96 кг

1. Гиви Матчарашвили (Грузия).
2. Симон Яннаттони (Италия).
3. Магомедрасул Газимагомедов (Азербайджан) и Дмитрий Чакуста (Молдова).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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27 июня 2017, вторник
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