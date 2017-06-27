Два россиянина выиграли ЧЕ по вольной борьбе среди юниоров в Дортмунде

Россияне Мухаммадхон Мухиддин-Заде и Рустам Магомедов завоевали золотые медали в весовых категориях до 50 и до 74 кг на первенстве Европы среди юниоров в Дортмунде.
Вольная борьба. Первенство Европы среди юниоров. Дортмунд, Германия
До 50 кг
1. Мухаммадхон Мухиддин-Заде (Россия).
2. Шахин Мухтаров (Азербайджан).
3. Карен Зурабян (Армения) и Хёрст Лер (Германия).
До 60 кг
1. Али Рагимзаде (Азербайджан).
2. Андрей Яценко (Украина).
3. Эдеми Болквадзе (Грузия) и Абдула Ахмедов (Россия).
До 74 кг
1. Рустам Магомедов (Россия).
2. Ника Кенчадзе (Грузия).
3. Ахсарбек Гулаев (Словакия) и Мухамет Куцукилдырим (Турция).
До 96 кг
1. Гиви Матчарашвили (Грузия).
2. Симон Яннаттони (Италия).
3. Магомедрасул Газимагомедов (Азербайджан) и Дмитрий Чакуста (Молдова).