Два россиянина выиграли ЧЕ по вольной борьбе среди юниоров в Дортмунде

Россияне Мухаммадхон Мухиддин-Заде и Рустам Магомедов завоевали золотые медали в весовых категориях до 50 и до 74 кг на первенстве Европы среди юниоров в Дортмунде.



Вольная борьба. Первенство Европы среди юниоров. Дортмунд, Германия

До 50 кг



1. Мухаммадхон Мухиддин-Заде (Россия).

2. Шахин Мухтаров (Азербайджан).

3. Карен Зурабян (Армения) и Хёрст Лер (Германия).



До 60 кг



1. Али Рагимзаде (Азербайджан).

2. Андрей Яценко (Украина).

3. Эдеми Болквадзе (Грузия) и Абдула Ахмедов (Россия).



До 74 кг



1. Рустам Магомедов (Россия).

2. Ника Кенчадзе (Грузия).

3. Ахсарбек Гулаев (Словакия) и Мухамет Куцукилдырим (Турция).



До 96 кг



1. Гиви Матчарашвили (Грузия).

2. Симон Яннаттони (Италия).

3. Магомедрасул Газимагомедов (Азербайджан) и Дмитрий Чакуста (Молдова).