Некрасова и Клюева победили в синхронных прыжках с трамплина на юниорском ЧЕ

Россиянки Екатерина Некрасова и Ульяна Клюева одержали победу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду в Бергене. В одиночных прыжках с трёхметрового трамплина россиянка Яна Большакова завоевала серебро, а Клюева стала третьей. У мужчин в индивидуальных соревнованиях ещё один представитель России Геннадий Вагин стал обладателем бронзы.



Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Берген, Норвегия

Юниоры. Индивидуальные прыжки. Трамплин, 3м



1. Адриан Абадия (Испания) — 409,45.

2. Мориц Веземанн (Германия) — 380,15.

3. Геннадий Вагин (Россия) — 378,15.



Юниорки. Индивидуальные прыжки. Трамплин, 3м



1. Кьяра Пеллакани (Италия) — 367,25.

2. Яна Большакова (Россия) — 357,10.

3. Ульяна Клюева (Россия) — 350,10.



Синхронные прыжки. Трамплин, 3м



1. Екатерина Некрасова / Ульяна Клюева (Россия) — 275,40.

2. Мадлен Коко / Мишель Хаймберг (Швейцария) — 249,00.

3. Ясмин Харпер / Скарлетт Мью-Дженсен (Великобритания) — 246,48.